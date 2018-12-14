أملج 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسحقق فريق نادي الحوراء من محافظة أملج ، كأس دوري منطقة تبوك لكرة القدم بعد تغلبه على ضيقه نادي حقل من محافظة حقل أمس بنتيجة 4-1 ، ليتصدر نادي الحوراء بفوزه القائمة بـ18 نقطة محققاً بطولة المنطقة لفرق الدرجة الأولى .وسجل للحوراء اللاعبين سلطان عتيق المرواني "ثلاثة أهداف" وعلي قاسم النهاري ، لتنتهي المباراة بتقدم فريق الحوراء وانتهاء المباراة بهذه النتيجة ليتوج بطلاً لدوري المنطقة على مستوى الدرجة الأولى .وبعد نهائية المباراة, سلم مندوب مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك علي الشهري كأس البطولة لفريق الحوراء ، بحضور رئيس نادي الحوراء منصور عطيفي المرواني ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني .من جهته قدم رئيس مجلس إدارة نادي الحوراء منصور عطيفي المرواني التهنئة للاعبين والطاقم الفني والاداري وقال إن ما تحقق اليوم هو نتيجة جهد وعمل دؤوب من الجهاز الفني والاداري والتزام من قبل اللاعبين واصرارهم لتحقيق نتائج ايجابية واعدا الجمهور الاستمرار على هذا النهج.// انتهى //14:14ت م0061