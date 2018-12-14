الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه اليوم سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف، اللذين تبادلا الأحاديث الودية، وأخرى حول التعليم بشقيه العام والعالي، والبرامج التعليمية المقدمة في كلا البلدين، فيما نوقش خلال اللقاء سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين .// انتهى //14:16ت م0063