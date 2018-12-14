شرورة 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسنفذ فرع غرفة نجران بمحافظة شرورة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة دورتان تدريبيتان بمقر المعهد المهني بالمحافظة.وتناولت الدورة الأولى التي انخراط بها 27متدرباً، وقدمها المدرب معيض آل عامر ، "الثقافة المالية" وركزت على تشجيع المتدربين على الادخار، ومعرفة الأهداف الذكية، والسعي لتحقيقها، وآلية تدريب الأفراد وأسرهم على الميزانية الشخصية وموازنة الدخل مع المصروفات.من جهتها سلّطت الدورة الثانية الضوء على موضوع "ثقافة العمل الحر"، بحضور 17 متدربا، وتحدث فيها المدرب علي آل منصور، عن تدريب المشاركين على إنشاء مشاريعهم الصغيرة، مذكراً بأهمية العمل الحر، وضرورة تشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر ، وكسر حاجز العيب ومواجهة المجتمع ومواكبة التحديات بسوق العمل.وأبان أمين عام غرفة نجران، صالح بن حمد كرحان أن الغرفة تسعى إلى مشاركة المجتمع الأفكار والخطط الناجحة، من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والتي تؤثر بشكل ايجابي على المتدربين، مؤكداً أن مسؤولية الغرفة تجاه المجتمع تمتد إلى كثير من الإنشطة والفعاليات والتي تسهم فيها بشكل واضح وملموس، وتسعى إلى إنجاحها والعمل على مواصلة النجاح بفتح باب المشاركة الاجتماعية مع جميع شرائح المجتمع.// انتهى //14:25ت م0064