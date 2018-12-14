الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

تتواصل منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين لكرة القدم غدا بمباراتين، الأولى تجمع الهلال وضيفه الحزم، والثانية بين الأهلي والشباب.

ويستضيف الهلال متصدر الترتيب برصيد 32 نقطة، نظيره الحزم الثالث عشر بـ 11 نقطة على ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.

ويسعى الهلال إلى الابتعاد بالصدارة والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم، خاصة بعد فوزه الأخير والصعب على فريق أحد بالجولة المؤجلة الـ 11 الأربعاء الماضي، في حين يطمح الحزم إلى تعويض تعثره السابق أمام الفتح 3-2 في الجولة الثانية عشرة.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية بمحافظة جدة، مباراة الأهلي ثالث الترتيب بـرصيد 24 نقطة، مع ضيفه الشباب السادس بـ 20 نقطة.

ورغم صعوبة المواجهة نظير طموحات الفريقين المتفاوتة لضمان المنافسة على اللقب، يدخل الأهلي اللقاء وعينه على النقاط الثلاث خاصة أن المباراة بين جماهيره وفرصة الفريق للحاق بالمتصدر خاصة عقب تعثره الأخير من أمام الرائد 0 - 0، بالجولة الماضية، في حين يلعب الشباب المباراة أملا في تحقيق فوزه الثاني على التوالي عقب فوزه الأخير على أحد 1-0.

وتختتم مباريات الجولة مساء الإثنين القادم ، باللقاء الذي يجمع بين أحد الخامس عشر برصيد 6 نقاط، وضيفه القادسية العاشر برصيد 14 نقطة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

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