الدوادمي 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسنظمت الغرفة التجارية فرع الدوادمي أمس، محاضرة بعنوان "أساسيات التسويق" ألقاها نائب رئيس لجنة التسويق بغرفة الرياض حمود بن عبدالرحمن الرويس, وذلك بمقر الغرفة بالمحافظة.وأوضح مدير فرع الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي محمد بن صقر الذويب أن هذه المحاضرة تأتي ضمن خطط وبرامج غرفة الرياض، لتنمية مهارات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، من خلال إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية والمحاضرات التوعوية وورش العمل، للإسهام في إنجاح مشاريعهم في القطاع الخاص والتي تدعم الاقتصاد الوطني.// انتهى //14:30ت م0066