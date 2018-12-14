لندن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسيسعى فريق ليفربول المتصدر برصيد 42 نقطة إلى الفوز على مانشستر يونايتد السادس عندما يستضيفه بعد غد الأحد في أبرز مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في حين يسعى مانشستر سيتي حامل اللقب إلى التأكيد بأن خسارته الأولى هذا الموسم أمام تشلسي لم تكن سوى غيمة عابرة .وعلى ملعب الاتحاد، يتواجه مانشستر سيتي مع ضيفه ايفرتون غدا في مباراة يسعى فيها الأول إلى استعادة نغمة الفوز بعد أن تلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام تشلسي صفر-2 الأسبوع الماضي .ويلعب توتنهام غدا مباراة سهلة ضد بيرنلي كما يلعب هادرسفيلد مع نيوكاسل، كريستال بالاس مع ليستر سيتي، واتفورد مع كارديف سيتي، ولفرهامبتون مع بورنموث، فولهام مع وست هام .وسيحاول فريق ارسنال المحافظة على سجله خاليا من الهزائم في مختلف المسابقات في 21 مباراة عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون بعد غد الأحد ، ويلعب برايتون مع تشلسي .// انتهى //15:07ت م0070