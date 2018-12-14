تبوك 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واستشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في "سباق الفورمولا E " من خلال مستشفى ميداني متنقل بقدرة استيعابية تصل إلى ( 50 ) سرير ويضم غرفاً للعمليات.ويقدم المستشفى خدماته للزوار والمشاركين في السباق من فحص وتشخيص وعلاج عبر عيادات أولية وعيادات تخصصية كعيادة الأسنان والسكري وضغط الدم والأشعة والتغذية وصيدليه متكاملة وفرق للطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى تدعيم جانب التثقيف الصحي.وتأتي هذه المشاركة من خلال دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وبإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- وتعكس ما تشهده الخدمات الطبية من تطور في جميع المجالات لتقديم أرقى الخدمات الوقائية والعلاجية في زمن السلم والحرب وفق رؤية المملكة ( 2030 ).وتتمثل هذه المشاركة في تشغيل مستشفى ميداني متنقل متكامل، يعدّ أنموذجاً لما تمتلكه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة من مستشفيات ميدانية حديثة تسهم في تقديم الرعاية الصحية سواء في حالة السلم أو الحرب.// انتهى //16:00ت م0083