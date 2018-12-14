صبيا 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسقام مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضمد المقدم مصلح الشمراني، أمس بجولة تفقدية على مجاري الأودية والسيول بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها , بعد هطول الأمطار العزيزة التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين .وشملت الجولة مجاري الأودية بقريتي أبو القعايد و العدايا, ومواقع تجمع المياه بقرى الساحل.أكد المقدم الشمراني أن الجولة تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة ومدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي بن محمد وهاس لتفقد مناطق الأودية ومجاري السيول، وذلك لاتخاذ أفضل التدابير اللازمة الكفيلة بسلامة المواطن والمقيم، مشدداً على عدم عبور الأودية اثناء جريانها.// انتهى//16:01ت م0085