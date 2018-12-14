الإحساء 07 ربيع ثاني 1440 هــ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واساطلع مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي والوفد المرافق على أعمال جمعية البر بمحافظة الإحساء في العمل الخيري وأبرز المبادرات التي قدمتها الجمعية لرعاية المستفيدين من خدماتها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وذلك خلال زيارته لمقر الجمعية مساء يوم أمس ، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن عبدالرزاق البشير ، ومدير عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن ال عبدالقادر وعدد من منسوبي الجمعية.واستعرض المهندس آل عبدالقادر خلال اللقاء الذي عقد بقاعة التدريب بجمعية البر بالاحساء تاريخ الجمعية العريق منذ تأسيسها قبل ٤٠ عاما وحتى اليوم، وكيف استطاعت الجمعية بفضل الله ثم بجهود مجلس الإدارة والعاملين بها منذ ذلك الوقت من تجاوز التحديات والعقبات التي واجهت الجمعية وتحويلها إلى نقاط قوة.وتحدث آل عبدالقادر عن فكرة إنشاء مراكز تابعة للجمعية والتي جات من أجل تقديم رعاية متميزة لمستفيديها حيث تم افتتاح 13 مركزا اغاثيا منذ تأسيس الجمعية و 4 مراكز نوعية وتخصصية، والتي قدمت العديد من التجارب النوعية الناجحة لمجتمع الاحساء ومنها البرنامج النوعي (دلنا على فقير) والبرنامج الاغاثي (عابر سبيل). بالإضافة إلى البرامج والمشاريع الاعتيادية التي تقدمها الجمعية لمستفيديها مثل ( الحقيبة المدرسية – زكاة الفطر – زكاة التمور – لحوم الهدي والاضاحي – ترميم المنازل – كفالة الايتام – معونة الشتاء – الاجهزة الكهربائية – المواد الغذائية – الكساء – عيدية اليتيم – ترميم المنازل ..... وغيرها من المشاريع والبرامج النوعية والاغاثية).وفي ختام اللقاء أبدى مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة للسلام السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عن سعادته بما شاهده واستمع اليه حول ما تقدمه جمعية البر بالاحساء من خدمات متميزة لمستفيديها بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام من خلال برامجها النوعية والاغاثية والمتخصصة، ومن خلال تبنيها للحملات والبرامج العامة التي تهدف لتوعية المجتمع في العديد من الجوانب الحياتية.// انتهى //16:01ت م0086