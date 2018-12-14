جيزان 07 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018م واساجتمع أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان مساء أمس ، مع محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني ، وذلك بمقر المحافظة ، بحضور وكلاء الأمين ومديري الإدارات بالمحافظة .وبحث الاجتماع بحث جملة من الموضوعات المتعلقة بالمتطلبات البلدية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها ، فضلًا عن استعراض المشروعات البلدية الجاري تنفيذها ، ومناقشة آلية تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات والخدمات البلدية.واجتمع أمين منطقة جازان مع محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق بمقر المحافظة ، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض الاحتياجات للمحافظة في مختلف المجالات البلدية ، فضلًا عن بحث آلية تجاوز كافة العقبات تحقيقًا للتنفيذ الأمثل للمشروعات المعتمدة .وأكد أمين منطقة جازان القائمين على ضرورة تعاون الجميع لسرعة انجاز المشروعات وتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذها ، وتقديم الخدمات البلدية بكفاءة ، انفاذا.لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكب الأمير محمد بن عبرالعزيز بن محمد بن عبدالعزيو نائب أمير منطقة جازان، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، وحرصهم على الزيارات الميدانية للمحافظات ومراكز المنطقة، والوقوف على احتياجات ومتطلبات الأهالي ، وتذليل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات .// انتهى //16:01ت م0087