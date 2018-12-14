الإحساء 07 ربيع ثاني 1440 هــ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسنظم فريق ضياء التطوعي لذوي الإعاقة البصرية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإحساء أمس ، ورشة عمل بعنوان "الخرائط الذهنية" ، لأكثر من 30كفيفًا وكفيفة من أعضائه، وذلك في قاعة الجمعية متعددة الأغراض.وتضمنت الورشة التي قدمها المدرب فيصل السالم على العديد من المحاور كان من أهمها: مفهوم الخريطة الذهنية، والذاكرة البشرية، إلى جانب الفرق بين فصي الدماغ، بالإضافة إلى بعض التطبيقات العملية على رسم الخريطة الذهنية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري أن هذا البرنامج من شأنه تزويد المكفوفين ببعض استراتيجيات الخرائط الذهنية وكيفية تنفيذها، وبالتالي تنمية مهاراتهم في التخطيط الذكي للحياة والمشاريع، وزيادة قدرتهم على التذكر.// انتهى //16:04ت م0089