إسلام آباد 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأغلقت الأسهم الباكستانية اليوم تعاملاتها على ارتفاع .وأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية مرتفعاً بنسبة 1.56% أي ما يعادل 574 نقطة، وأقفل عند مستوى 38585 نقطة.وبلغ حجم التداول 65902170 سهماً نفذت خلال 325 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 218 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 80 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.// انتهى //16:08ت م0090