جدة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسمنح اتحاد المؤرخين العرب "درع شوامخ المؤرخين" لثلاثة سعوديين , وذلك في احتفائية أقامها الاتحاد على هامش مؤتمره السنوي الذي عقد بالقاهرة أواخر الأسبوع الماضي.ونال الدرع كل من الدكتور عبداللطيف الحميّد من قسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , والدكتورة إلهام البابطين من قسم التاريخ بجامعة الملك سعود, و الدكتورة لمياء الشافعي من قسم التاريخ بجامعة أم القرى.يذكر أن الحضور السعودي في مؤتمرات الاتحاد شكّل حضوراً فاعلاً , وبذات الفعالية كانت مشاركاتهم البحثية، حيث مثلت جانباً كبيراً من الأهمية.// انتهى //16:34ت م0091