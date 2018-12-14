بوخارست 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسبعث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي, برسالة خطية إلى وزير خارجية رومانيا تيودور ميليشكانو تتعلق بترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة للمقعد العربي لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 / 2023 .وقام بتسليم الرسالة سفير دولة الإمارات لدى رومانيا الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي وذلك خلال استقبال وزير الخارجية الروماني له في العاصمة بوخارست.// انتهى //16:35ت م0092