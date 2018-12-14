الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسرأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس، إجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية الرابع لعام (1439/1440هـ) (2018م)، بحضور أعضاء المجلس.واستعرض الاجتماع مشروع التعديلات المقترحة على استراتيجية البنك ونظامه، و الخطة التنفيذية لبرنامجي (الأسر المنتجة) و (برنامج تمويل الجمعيات التعاونية)، فيما ناقش موضوعات أخرى إلى جانبها واتخذ حيالها عدداً من القرارات.يذكر أن المجلس يكثف جهوده لإحداث نقلة نوعية في أعمال البنك، لتتواكب مع الحراك التنموي و دور البنك المعني بالتمكين الاقتصادي لفئاته المستهدفة، بما يتوائم مع أهداف رؤية المملكة (2030) وبرامج التحول الوطني المنبثقة منها.// انتهى //16:54ت م0093