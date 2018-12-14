جيزان 07 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018م واسحققت مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان المراكز الأولى على مستوى المنطقة في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي خلال الثلاث السنوات الماضية، وفقاً للنتائج التي أعلنها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب .وجاءت ثانوية النجامية من مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي في المركز الأول تلتها ثانوية الرازي وثانوية معاذ بن جبل من مكتب التعليم بوسط جازان فيما حققت ثانوية الجرادية من مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي المركز الرابع.وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بهذه النتائج المتميزة التي تؤكد أن التعليم في الحد الجنوبي لا يقل كفاءة وجودة عن بقية محافظات ومناطق المملكة وذلك بفضل الدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة والتوجيه الدائم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطق وبفضل الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة التعليم لهذه المدارس .// انتهى //17:01ت م0096