فيفاء 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسكثفت فرق بلدية محافظة فيفاء ومعداتها خلال ال 24 الساعة الماضية بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.وتابعت فرقة العمليات البلاغات الواردة للاتخاذ اللازم وتوجيه المعدات لذلك ، حيث قامت البلدية بمعداتها ومعدات شركة النظافة بفتح الطرق وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة والتي جرفتها سيول الأمطار ونزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة.وأكد رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف جاهزية البلدية لأي طارئ حيث تعمل على مدار الساعة عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات التي تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.// انتهى //17:02ت م0097