الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسقاد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله فريقه النصر إلى الفوز برباعية نظيفة على ضيفه الرائد، اليوم، في الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل عبدالرزاق حمدالله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق الثامنة من ركلة جزاء ، و46 و48 و74، ليرتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الرائد عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر .// انتهى //17:37ت م0101