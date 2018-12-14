الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسحقق المنتخب السعودي لرفع الأثقال كأس المركز الثاني بالبطولة العربية للناشئين والبطولة العربية للشباب، فيما أحرز كباره المركز الثالث في البطولة العربية للكبار ، وبذات المركز في بطولة التضامن الدولية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 250 رباعاً يمثلون 25 دولة عربية وإسلامية ودولية .وتوج الأبطال أمين عام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي محمد القرناس ومحمد جلود سكرتير عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وخالد المهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال .من جهته أشاد القرناس بالمستويات الكبيرة التي قدمها نجوم الأخضر في هذه البطولات .وحصل "الأخضر" على 62 ميدالية من مجموع ميداليات البطولة العربية في جميع الفئات الناشئين و الشباب والكبار، وبطولة التضامن الدولية إحدى البطولات التي تندرج تحت مسابقات الاتحاد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وهي المسابقة الأولى بعد أن اتخذت الصفة الدولية وتم اعتماد نتائجها ضمن التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية 2020م.وسجل رباعو الأخضر سراج آل سليم ونواف المزيدي وحسن البحراني و علي العلوي وحسن آل رضي و وعلي العثمان أنفسهم في سجل الأرقام القياسية بعد تحقيقهم المركز الأول في منافساتهم باعتبار أن هذه البطولة هي الأولى بنظام الأوزان ال10 الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وتم العمل بها بدءا من بطولة العالم السابقة التي اختتمت بنوفمبر الماضي في تركمانستان.من جهته عبر رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي عن سعادته بتحقيق هذه الانجازات في البطولات العربية والتضامن رغم قوة المنافسة وكثرة المشاركين المصنفين على المستوى الدولي و مشاركة الأخضر بعدد من الوجوه الشابة من الناشئين والشباب والكبار إلا أنهم أثبتوا أن قاعدة السعودية في رفع الأثقال بخير ولديها الكثير لتقدمه لرياضة الوطن، والقائمون على الاتحاد السعودي مع الجهاز الفني والاداري والطبي والاعلامي قدموا صورة رائعة خلال منافسات البطولة وحصلت على اشادة كبيرة من متابعي ومنظمي البطولة.وأضاف الحربي: "هاهم اللاعبين يحصدون الذهب بـ17 ميدالية ذهبية ، بالإضافة إلى 19 فضية و 26 برونزية في مختلف البطولات للمضي بالمحافظة على الانجازات التي حققت ومازالت تتحقق هذا العام خصوصاً ، مشيرا إلى أن اتحاد رفع الأثقال من الاتحادات التي شرفت المملكة في عدد من المشاركات العربية والدولية والأولمبية وكانت الأكثر تحقيقاً للميداليات من بين جميع الاتحادات الرياضية ونسعى للمحافظة على هذه الانجازات والعمل دائماً على رفع راية الأخضر خفاقة دائما في كل المحافل".// انتهى //17:41ت م0102