رام الله 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسقال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ فجر أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة أكثر من 100 فلسطيني شملت غالبية محافظات الضفة الغربية، رافقها اعتداءات على الاهالي وترهيب للأطفال، وتفتيش وتخريب للمنازل.وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اليوم الجمعة حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت 46 فلسطينياً على الأقل بينهم سيدة ونائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي.ولفت نادي الأسير إلى أن غالبية المعتقلين هم من الأسرى المحررين منهم من قضى سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.وبين نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينياً من عدة بلدات وأنحاء في محافظة الخليل بينهم النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل، فيما جرى اعتقال عشرة فلسطينيين ومن عدة بلدات وأنحاء متفرقة في محافظة بيت لحم ، بينما تم اعتقال ستة فلسطينيين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة إضافة إلى ستة فلسطينيين من محافظة نابلس بينهم النائب ياسر منصور،كما جرى اعتقال عشرة فلسطينيين من القدس وضواحيها على الأقل بينهم أسيرة محررة.// انتهى //17:45ت م0104