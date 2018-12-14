جدة 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الرابعة، وذلك في 19 ربيع الثاني 1440 الموافق 26 ديسمبر 2018م، والذي يستمر عشرة أيام بمشاركة أكثر من 400 دار نشر إقليمية وعربية من 40 دولة في أبحر الشمالية .ويتضمن المعرض ندوات ومحاضرات وفعاليات مصاحبه و ورش عمل ومسرحيات تحاكي الفئات العمرية كافة، فيما ستتواجد خلال فترة المعرض مجموعة من ورش العمل (رسم يومية ، تصوير ضوئي )، ومعرض للتراث يتضمن ورش الرسم الدولية المشتركة، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات الثقافية ومنصات توقيع المؤلفين التي تحتوي على عدد كبير من المؤلفين بشكل يومي تتجاوز اعدادهم أكثر من 200 مؤلف عبر 6 منصات للتوقيع.ورفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب 1440 الشكر والامتنان لصاحب السموالملكي الأمير خالد الفيصل لافتتاحه ورعايته هذا الحدث المهم، عادّاً تشريف سمو أمير منطقة مكة المكرمة إضافة كبيرة للحراك الثقافي الذي ستشهده هذه الظاهرة.// انتهى //17:57ت م0108