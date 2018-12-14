جدة 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسوقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم في جنيف اتفاقية لتنفيذ تقييم جاهزية العراق للبدأ في التجارة الإلكترونية و الإستفادة منها.وفي هذا الإطار أبدى الأمين العام لأونكتاد موخيسا كيتيوي سروره بإعلان الشراكة الرسمية بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لتنفيذ تقييم الجاهزية السريعة للتجارة الإلكترونية في العراق، وذلك في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS)."وأضاف موخيسا قائلاً، "إننا وبفضل التمويل و الدعم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سنقوم بتنفيذ أول تقييم (مطور) للجاهزية السريعة للتجارة الإلكترونية." وأردف قائلاً، "وسنتبع في إطار تنفيذ التقييم المنهجية الأساسية المستخدمة في عمليات التقييم السابقة، غير أنها في هذه المرة ستشمل دارسة أكثر تعمقاً لواحد أو أكثر من القطاعات الرئيسية التي تكتسب التكنولوجيا الرقمية فيها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد العراقي."يذكر أن تقييمات الجاهزية السريعة للتجارة الإلكترونية في أونكتاد تساعد الدول النامية على تقييم قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع استراتيجية للتغلب على الحواجز والعقبات الماثلة أمام نمو التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية.من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) المهندس هاني سالم سنبل، عن رضاه بالشراكة المستمرة والناجحة بين (ITFC) والأونكتاد.وفي هذا الإطار تحدث سنبل قائلاً، "إن التحول الرقمي بات يرسم ملامح مستقبل التجارة عموماً، لذا فإن دعم وتمكين دولنا الأعضاء للحصول على بيئة ملائمة لازدهار أعمال التجارة الإلكترونية، يظل محط اهتمام استراتيجي بالنسبة لنا في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. مؤكداً أنهم سيقومون من خلال التعاون مع شركائهم لوضع برامج متكاملة مصممة لتلبية احتياجات السوق الأساسية للدول الأعضاء، لاسيما وأن هذه الاتفاقية توقع من أجل العراق.// انتهى //17:57ت م0109