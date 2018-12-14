نابلس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وشظايا الرصاص الحي، والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات الدائرة قرب حاجز حوارة وقرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الوجه لمستشفى سلفيت الحكومي، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في اللبن الشرقية.فيما شهدت الطريق الواصلة بين مدينتي رام الله ونابلس، تحديدا قرب مستوطنتي "شيلو" و "عيلي"، المقامتين على أراضي الفلسطينيين، تواجدا مكثفا للمستوطنين الذين هاجموا، بحماية من قوات الاحتلال، مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لإصابة شاب بجروح، وأضرار في عدد من المركبات.// انتهى //18:15ت م0112