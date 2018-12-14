عدن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واساستعاد الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعده عقب معارضة ضارية ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.وقال أركان محور علب قائد اللواء التاسع مشاه جبلي، العميد أديب الشهاب، إن قوات الجيش حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز المديرية، وسط فرار لمليشيا الإنقلابية من مواقعها.وأسفرت المواجهات، بحسب المصدر في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها فيما عثرت قوات الجيش على مخزن للأسلحة تابع للمليشيا في أحد آبار المنطقة.وشرعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش في انتزاع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيا في المزارع والطرق العامة.// انتهى//18:18ت م0114