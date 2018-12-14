عام / الرئيس التونسي يلتقي وزير الخارجية الأردني
الجمعة 1440/4/7 هـ الموافق 2018/12/14 م واس
تونس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس
التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي يزور تونس حالياً, للمشاركة في الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين خاصة الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب وتعزيز التبادل التجاري، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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18:35ت م
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