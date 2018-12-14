تونس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي يزور تونس حالياً, للمشاركة في الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي بين البلدين.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين خاصة الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب وتعزيز التبادل التجاري، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:35ت م0115