مكة المكرمة 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسوقعت شركة وادي مكة للتقنية التابعة لجامعة أم القرى يوم أمس ، مذكرة تفاهم مع برنامج انطلاقه (النسخة العربية لبرنامج لايف واير العالمي) التابع لشركة شل العالمية، بهدف تطوير المنشآت والأعمال، وتشجيع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.ومثّل شركة وادي مكة للتقنية رئيسها التنفيذي الأستاذ الدكتور فيصل علاف، فيما مثل برنامج انطلاقه (لايف واير العالمي) المدير التنفيذي لشركة شل العالمية في السعودية اندرو كرو.ويسعى طرفي الاتفاقية، إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام ومتنوع من خلال التعاون في تنفيذ البرامج، والمبادرات، والملتقيات، وورش العمل، وتشغيل حاضنة "شل المتخصصة في ابتكارات الطاقة والتي بدورها ستدعم التنمية البشرية، وبيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وخلق الفرص الاستثمارية المتنوعة.وأوضح الدكتور فيصل علاف، بأن الاتفاقية تحقق أحد أهداف شركة وادي مكة للتقنية الاستراتيجية في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وفقًا لرؤية 2030، وتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته، وتبادل الخبرات والإمكانات، لتقديم ورش عمل، واستشارات ولقاءات لدعم الابتكار والشباب وريادة الأعمال.وأكد المدير التنفيذي لشركة شل وبرنامج انطلاقة لايف واير العالمي في السعودية اندرو كرو، على أهمية توقيع الاتفاقية من جانب الطرفين، كونها ستدعم الشركات الناشئة وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالخبرات المتبادلة.// انتهى //18:52ت م0128