جدة 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واستستعرض الخطوط الجوية السعودية أحدث خدماتها ومبادراتها من خلال جناحها المقام في الدرعية الذي يحتضن الحدث الرياضي البارز "سباق فورمولا E – الدرعية" والمقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ، حيث سيتسنى لضيوف البطولة خوض تجارب افتراضية لهذا السباق العالمي إلى جانب استمتاعهم بمشاهدة أحدث خدمات "السعودية" ومنتجاتها في صناعة النقل الجوي ومختلف أوجه التطور التي تشهدها في جميع المجالات على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من يوم أمس الخميس .ويقع جناح "السعودية" على مساحة (400 متر مربع) صُمم خصيصاً ليتناسب مع هذه البطولة حيث جاء على هيئة حلبة السباق ، حيث تستعرض فيه سيارة فورمولا E كاملة الحجم من طراز Gen2 الجديد المستقبلي للموسم الخامس ، كما تتاح الفرصة للضيوف لتجربة هذا السباق من خلال أجهزة محاكاة .هذه التظاهرة العالمية تعد فرصة مواتية تستغلها "السعودية" من خلال جناحها لاستعراض مستجدات مبادرات برنامج التحول إلى جانب مشروع (TOP5) الذي يهدف لوصول الناقل الوطني لمستوى خمسة نجوم ضمن أفضل شركات الطيران على مستوى العالم من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات في كافة مراحل السفر.وسيتعرف زوار الجناح على عروض المبيعات الترويجية يضاف إلى ذلك البرامج الآلية والخدمات الذاتية التي تساعد على أن يكون السفر مع "السعودية" أسهل طريقة وأمتع تجربة .وتستثمر "السعودية" المناسبة للتعريف بوجهاتها التي تتجاوز (95) محطة حول العالم ، كما أنه ومن خلال شراكتها مع تحالف "سكاي تيم" العالمي المكون من (20) شركة طيران عالمية فإنها تربط ضيوفها بشبكة التحالف والتي تبلغ (1,080) وجهة في (170) بلداً ، كما سيتم تزويد الزوار بمعلومات موثقة عن طرازات أسطول طائراتها الذي يعتبر الأحدث عالمياً مما أنتجته مصانع شركتي "بوينج" و "ايرباص" .// انتهى //19:04ت م0131