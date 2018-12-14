بيروت 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسالتقى قائد الجيش اللباني العماد جوزيف عون في مكتبه، قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية الجنرال سكوت هول على رأس وفد مرافق، وتناول اللقاء بحث الأوضاع العامة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي.كما استقبل عون ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، وتمّ خلال اللقاء بحث شؤون النازحين السوريين في لبنان .// انتهى //19:33ت م0137