الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسحقق فريق الاتحاد فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم على حساب فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم ضمن الجولة الثالثة عشرة من المسابقة .وسجل أهداف الاتحاد عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة السادسة، والبرازيلي رومارينيو بالدقيقة 53 ، وفهد المولد بالدقيقة 72 ، فيما سجل هدف الباطن الوحيد لاعبه رائد الغامدي بالدقيقة 93 ، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط ويتقدم للمركز الخامس عشر قبل الأخير ، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر .// انتهى //19:54ت م0142