أبوظبي 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق شباب الأهلي على مضيفه الفجيرة بهدف دون رد اليوم في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم .وارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر .وتغلب اتحاد كلباء على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتجمد رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر ، وارتفع رصيد اتحاد كلباء إلى 18 نقطة في المركز السابع.// انتهى //20:31ت م0143