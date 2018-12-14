رياضي / الدوري الإماراتي لكرة القدم : شباب الأهلي يفوز على الفجيرة
الجمعة 1440/4/7 هـ الموافق 2018/12/14 م واس
أبوظبي 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس
فاز فريق شباب الأهلي على مضيفه الفجيرة بهدف دون رد اليوم في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم .
وارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر .
وتغلب اتحاد كلباء على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتجمد رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر ، وارتفع رصيد اتحاد كلباء إلى 18 نقطة في المركز السابع.
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20:31ت م
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