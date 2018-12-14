الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (35) على رعاية نادي الفروسية للأفراس والحصن المباعة بالمزاد2017 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الثالث برعاية نادي الفروسية للأفراس المباعة بالمزاد2017 والشوط الرابع رعاية نادي الفروسية للحصن المباعة بالمزاد2017 والشوط والشوط الثامن تقديرية نادي الفروسية ( لرؤية 2030 ) .وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الشيك الافتراضي لرعاية نادي الفروسية للأفراس المباعة بالمزاد2017 لمالك الفرس (حسناء الود) طلال با أحمد زيني التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الثالث.كما سلم المزروع الشيك الافتراضي لرعاية نادي الفروسية للحصن المباعة بالمزاد2017 لمالك الجواد (مجتبي) لإسطبل أبناء محمد بن عبدالرحمن الطريف وتسلمها السيد يوسف الطريف الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الرابع.وسلم مدير عام المادي الجائزة التقديرية لمالك الجواد (النشاص) حسن بن عيسى البوعينين الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الثامن.//انتهى //20:31ت م0145