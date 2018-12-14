أبوظبي 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسيستضيف استاد هزاع بن زايد في مدينة العين مباراتي الدور الثاني للبطولة غداً اللقاء الأول بين فريق شيفاز جوادالاخارا المكسيكي بنظيره كاشيما أنتلرز الياباني ، وفي اللقاء الثاني يلتقي فريق العين الإماراتي مع الترجي الرياضي التونسي لتحديد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدمويتطلع الفائز من مباراة كاشيما أنتلرز الياباني وشيفاز جوادالاخارا المكسيكي إلى مواجهة نادي ريال مدريد في نصف النهائي يوم 19 ديسمبر في الوقت الذي يطمح فريق ريال مدريد إلى تحقيق اللقب العالمي للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق .ويعبر الفائز من مباراة العين والترجي إلى ملاقاة نادي ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس في نصف النهائي يوم الأربعاء 18 ديسمبر على ملعب استاد هزاع بن زايد.// انتهى //20:35ت م0146