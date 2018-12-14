الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأبدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل عن سعادته بزيارة ملتقى ألوان السعودية ، مبيناً أن الجهد الذي قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، جهداً جباراً وثري بالمعرفة ويدخل السرور إلى نفس الشخص.وأكد سموه خلال زيارته لملتقى ألون السعودية مساء أمس, أن ما قدمه أبناء هذا الوطن يدعو للفخر والاعتزاز من الاهتمام بالآثار والتصوير للمناطق الطبيعية ، و يعبر عن انتماء المواطن لوطنه .و تجول سموه خلال الزيارة في أجنحة الملتقى وأستمع لشرح موجز عن أعمال بعض القطاعات المشاركة فيه.// انتهى //20:58ت م0147