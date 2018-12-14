القاهرة 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسفاز منتخب السنغال ببطولة كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية، بعد تغلبه على نظيره النيجيري بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينها اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية.يذكر أن منتخبي السنغال ونيجيريا تأهلا إلى نهائيات بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية عن قارة أفريقيا، والمقررة فى شهر نوفمبر 2019 في باراجواي، فيما احتل المنتخب المصري المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره المغربي في المباراة التي جمعت بينهم في وقت سابق اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.// انتهى //21:02ت م0148