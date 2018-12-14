رام الله 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واساستشهد اليوم ،شاب فلسطيني من مخيم الجلزون، وأصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في المواجهات التي اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وأفادت مصادر طبية أن جيش الاحتلال أصاب الشاب محمود يوسف نخلة برصاصة حيّة في البطن، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة، حيث فشلت جهود الأطباء في إنقاذ حياته، ليعلن عن استشهاده متأثرًا بجروحه البليغة.وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 25 إصابة في محافظة رام الله والبيرة، منها 6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جرى نقل 3 منها للمستشفيات، و18 إصابة بالغاز المسيل للدموع، جرى تقديم العلاج اللازم لها ميدانيا .// انتهى //22:12ت م0155