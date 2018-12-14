قلقيلية 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم , مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي : إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.// انتهى //22:27ت م0157