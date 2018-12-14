عام / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق
الجمعة 1440/4/7 هـ الموافق 2018/12/14 م واس
قلقيلية 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم , مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي : إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
// انتهى //
22:27ت م
0157