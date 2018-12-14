عمّان 07 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم ، وزير الخارجية الياباني تارو كونو، الذي يزور الأردن حاليًا.وأطلق الجانبان وفق بيان صحفي، الجولة الأولى من اجتماعات الحوار الاستراتيجي التي اتفق البلدين على عقدها بين وزارتي الخارجية بشكل دوري لبحث آليات تطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .وبحث الجانبان خلال اللقاء أخر التطورات في المنطقة وخصوصا تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، والأزمة السورية ، والحرب على الإرهاب.// انتهى //22:51ت م0159