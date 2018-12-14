عمّان 07 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، عودة 5703 سوريين مسجلبن لدى الأردن كلاجئين إلى بلادهم ، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.وقالت في الوزارة في تصريح صحفي، إنه خلال هذه الفترة غادر الأردن عبر المعبر الحدودي مع سوريا 28774 مواطنا سوريا لا يحمل صفة لاجئ ، بينما بلغ عدد السوريين الذين دخلوا الأردن14741 شخصا.وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ اجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596.// انتهى //22:59ت م0161