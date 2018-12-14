عام / الأردن تعلن عودة 5703 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم منذ منتصف أكتوبر الماضي
الجمعة 1440/4/7 هـ الموافق 2018/12/14 م واس
عمّان 07 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، عودة 5703 سوريين مسجلبن لدى الأردن كلاجئين إلى بلادهم ، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.
وقالت في الوزارة في تصريح صحفي، إنه خلال هذه الفترة غادر الأردن عبر المعبر الحدودي مع سوريا 28774 مواطنا سوريا لا يحمل صفة لاجئ ، بينما بلغ عدد السوريين الذين دخلوا الأردن14741 شخصا.
وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ اجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596.
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