الدمام 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسشارك مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية في معرض الأسر المنتجة "صنعتي 2018" ، الذي تنظمه غرفة الشرقية في معارض شركة الظهران "أكسبو" على مدى خمسة أيام ، حيث شهد جناح المجلس العديد من الأنشطة والفعاليات وزاره عدد كبير من الأفراد والمؤسسات.وتأتي مشاركة مجلس المسؤولية الاجتماعية بتوجيه من صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء ، التي تحرص على تنمية الأسر المنتجة من قبل جميع القطاعات للوصول إلى منتجات ذات جودة عالية .وأعربت سمو الأميرة عبير بنت فيصل عن شكرها الجزيل لمعارض الظهران الدولية على احتضان معرض صنعتي 2018.من جانبها أوضحت الأمين العام لولوة الشمري أن مشاركة المجلس ترجمة لمبادرتي "بنيان متين" و"منصة سوق الأسر المنتجة الإلكتروني" التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية في افتتاحه للمعرض ، والتي تهدف لدعم وتمكين الأسر المنتجة وتعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.// انتهى //23:24ت م0164