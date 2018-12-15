باريس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واستوصي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين ، بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات يوم غدٍ السبت في العاصمة باريس وعددٍ من المدن الفرنسية ، باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات.وجددت السفارة دعوتها للمواطنين السعوديين في فرنسا التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 / 0033626238195 .// انتهى //00:16ت م0165