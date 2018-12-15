الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسشهد مهرجان فورميلا -إي الدرعية 2018 اليوم في ثاني أيامه فعاليات منوعة لمختلف شرائح المجتمع التي انطلقت منذ الساعة الثانية والنصف ظهراً واستمرت حتى الحادية عشرة والنصف .وتضمنت فعاليات اليوم التي تنوعت ما بين الترفيهية والثقافية والفنية ، تمكين الزوار من تجربة سيارات الفورمولا إي بجولات محددة بالتزامن مع انطلاق تجارب الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي Gen 2 في الجولة المؤهلة الأولى ، لتنطلق بعدها السيارات الكهربائية الفاخرة متعددة الاستعمالات جاكوار I-PACE eTROPHY في جولة التجارب الحرة ضمن مسار شوارع فورمولا إي.وتمتع الزوار بزيارة الأركان التي تمثل المناطق الثقافية والتراثية والترفيهية المُتعددة، وتعرفوا على الفنون والحرف التقليدية، في رحلة متميزة عبر تاريخ المملكة العربية السعودية ، ضمن القرية التراثية.كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني تجربة ألعاب المحاكاة وهي من الفعاليات التي حظيت بإقبال كبير من الزوار ، إضافة إلى فعالية التجربة التراثية وسط تفاعل كبير من الحضور الذين تعرفوا من خلالها على العديد من الأمور التراثية التي كانت أهم أركان الحياة لدى الآباء والأجداد في جوانب عدة كالتعليم والبناء والفنون الشعبية ، إضافة إلى الفعاليات الموسيقية .كما شهد المهرجان في يومه الثاني حضوراً لشخصيات سياسية ورياضية تمثلت بتواجد سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي الذي قام بزيارة حي الطريف التاريخي في الدرعية بصحبة معالي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اطلع خلالها على تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى.وزار لاعب كرة القدم الانجليزي واين روني مقر المهرجان والسباق بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، إضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية والرسمية من السعوديين والمقيمين ومن خارج المملكة .وستبدأ التجارب الحرة الأولى للفورمولا إي الساعة 7 من صباح الغد ، تليها تصفيات سباقات جاغوار الساعة 7:55، بينما تعاود الفورمولا إي التجارب الحرة الثانية الساعة 9:05، فيما تقام التصفيات المؤهلة الساعة 10:50، فيما سيكون الجمهور على موعد مع السباق النهائي عند الساعة الثالثة عصراً بانطلاق السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018"، وسيتم بعدها تتويج الأبطال الفائزين في بطولتي "جاكوار آي بيس إي تروفي"، وسباق "السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018".//انتهى//00:39ت م0167