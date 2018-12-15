عام / الصحف السعودية
السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير الحدود الشمالية يقر تشكيل لجنة استشارية نسائية معنية بشؤون المرأة في المنطقة
الجبير: خادم الحرمين وولي العهد سعيا للوصول لحل سياسي في اليمن
إمام المسجد الحرام: الملل من نعمة الله آفةٌ واستشعار الأجر يعالجها
إمام المسجد النبوي: بالعلم والعمل الصالح تسلم النفس من الجهل والظلم
المملكة ترحب بما تم التوصل إليه في «اتفاق السويد»
«الحج»: مليونا تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر
ضيوف الملك سلمان: برنامج الاستضافة يجمع المسلمين ويوحد الكلمة
«أرامكو» و«ريثيون» تؤسسان شركة للأمن السيبراني
مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على اليمنيين
تقدير عربي ودولي لدعم المملكة والتحالف مسار السلام في اليمن
البحرين.. مسيرة طموح ومستقبل واعد
قبضة التحالف تخضع ميليشيا الحوثي
اليمن و «كير» تناقشان تنفيذ مشروعات إنسانية
حملة ترويع إسرائيلية في الضفة عقب عملية «جفعات»
الأردن: توقيف 17 شخصاً أثاروا الشغب خلال تظاهرة
العراق يستدعي السفير التركي بشأن ضربات جوية
لبنان: مقتل جندي وإصابة 3 في إطلاق نار
مصر: السجن لـ27 إرهابياً
مقتل 20 مسلحاً من طالبان
«الشانزيليزيه» شارع أشباح.. والاقتصاد الفرنسي ينزف
الشرطة الفرنسية تبحث عن متورطين آخرين في هجوم ستراسبورغ
حالة التأهب القصوى في فنزويلا
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