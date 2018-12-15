الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير الحدود الشمالية يقر تشكيل لجنة استشارية نسائية معنية بشؤون المرأة في المنطقةالجبير: خادم الحرمين وولي العهد سعيا للوصول لحل سياسي في اليمنإمام المسجد الحرام: الملل من نعمة الله آفةٌ واستشعار الأجر يعالجهاإمام المسجد النبوي: بالعلم والعمل الصالح تسلم النفس من الجهل والظلمالمملكة ترحب بما تم التوصل إليه في «اتفاق السويد»«الحج»: مليونا تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمرضيوف الملك سلمان: برنامج الاستضافة يجمع المسلمين ويوحد الكلمة«أرامكو» و«ريثيون» تؤسسان شركة للأمن السيبرانيمركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على اليمنيينتقدير عربي ودولي لدعم المملكة والتحالف مسار السلام في اليمنالبحرين.. مسيرة طموح ومستقبل واعدقبضة التحالف تخضع ميليشيا الحوثياليمن و «كير» تناقشان تنفيذ مشروعات إنسانيةحملة ترويع إسرائيلية في الضفة عقب عملية «جفعات»الأردن: توقيف 17 شخصاً أثاروا الشغب خلال تظاهرةالعراق يستدعي السفير التركي بشأن ضربات جويةلبنان: مقتل جندي وإصابة 3 في إطلاق نارمصر: السجن لـ27 إرهابياًمقتل 20 مسلحاً من طالبان«الشانزيليزيه» شارع أشباح.. والاقتصاد الفرنسي ينزفالشرطة الفرنسية تبحث عن متورطين آخرين في هجوم ستراسبورغحالة التأهب القصوى في فنزويلا// يتبع //06:32ت م0003