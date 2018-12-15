وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (اليمن على موعد مع الأمل): ارتفع منسوب الأمل خلال اليومين الماضيين لدى المراقبين للشأن اليمني باقتراب انتهاء النزاع الدائر في البلاد، وذلك نتيجة ما أفضت إليه المشاورات التي عقدت في العاصمة السويدية (استكهولم) بين الأطراف اليمنية.وعدّت هذه أولى المحادثات التي تجري منذ بدء الأزمة اليمنية يتم فيها تحقيق اختراق مهم قد يؤول إذا ما تم تطبيقه على أرض الواقع إلى تغيير جذري على الميدان يكون فرصة لوضع الحل السياسي -الذي لن ينتهي الصراع الدائر في اليمن إلا من خلاله- على المسار الصحيح.ورأت أن الحكومة الشرعية ومعها التحالف العربي استندت منذ بدء الصراع، على حتمية الوصول إلى الحل السياسي الذي كان رهانا ناجحا لهم، وذلك بفضل البطولات التي سطرت على أرض الواقع، ومن خلال الإصرار على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية وبصورة خاصة القرار رقم 2216.وأردفت بالقول: لم يكن لهذه النتيجة المشجعة لمشاورات السويد أن تثمر لولا الضغط العسكري المتواصل والتضحيات الجسام من قبل قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي، التي أرغمت الميليشيا الانقلابية على الإذعان والقبول بما كانت تتعنت في رفضه طوال سنوات النزاع، بعد أن تقدمت الشرعية على كافة الجبهات، واستعادت 80% من الأراضي اليمنية.واختتمت بالقول: إن الأمل يحدونا في أن تكون نتيجة هذه المشاورات بداية لنهاية المشروع الطائفي المتخلف المرتبط بإيران، وفاتحة لصفحة جديدة في اليمن السعيد.// انتهى //06:41ت م0006