طرابلس 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، الجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق من أجل إنهاء معاناة مواطني الجنوب، مشيرة إلى جهود الحكومة من أجل توصيل الوقود والسيولة إلى الجنوب وتأمين الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب من أجل حماية المواطنيين الذين يتنقلون بين المدن، ووصول لجان حكومية للجنوب.وأشارت صحف الجمعة إلى لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له، برئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، تم خلاله التوقيع على اتفاقية لتعزيز العلاقات بينهما، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين البلدين في جميع الجوانب الأمنية والعسكرية لاسيما في مجال تدريب الكوادر العسكرية والأمنية من أجل استقرار الأمن في ربوع ليبيا كافة.وتحدثت عن تحذير المصرف المركزي من تداعيات إقفال حقل الشرارة على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة فضلاً عن تأثيره المباشر على إنجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تم الشروع فيهامؤخرًا، وإعرابه عن قلقه بشأن إقفال حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد الذي نجم عنه خسائر تقدر بنحو 300 ألف برميل نفط يوميًا وبقيمة تقدر بما يقارب 30 مليون دولار يوميًا.وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي عبر عن موقف بلاده الداعي للتعجيل بإيجاد تسوية سياسية في ليبيا بمشاركة كلّ الفرقاء الليبيين بما يضمن وحدة ليبيا واستعادتها لأمنها واستقرارها، وإشارته إلى المبادرة الرئاسية التونسية حول ليبيا.// انتهى //08:53ت م0008