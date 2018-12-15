لشبونة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأصيب 28 شخصًا بجروح في العاصمة البرتغالية لشبونة مساء أمس، إثر خروج ترام عن القضبان.وأظهرت صور نشرت على الإنترنت الترام مقلوبًا على جانبه على ناصية شارع، فضلاً عن تجمع الكثير من مركبات الطوارئ.وقالت الشرطة إن الحادث، الذي وقع في منطقة لابا بالعاصمة، لم يسفر عن وقوع إصابات خطيرة.وأعلنت شركة كاريس المشغلة للترام عن فتح تحقيق في سبب الخروج عن القضبان، بينما أفاد شهود عيان، أن السبب ربما يعود إلى تعطل مكابح الترام.// انتهى //09:06ت م0011