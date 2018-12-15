الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:10ت م0013