أبوجا 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسسمح الجيش النيجيري مساء أمس، لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) باستئناف عملياتها في شمال شرق البلاد بعد يوم على تعليقها للاشتباه بأنها تضم "جواسيس" لجماعة بوكو حرام الإرهابية.وقال الجيش النيجيري في بيان: إن القرار اتخذ "بعد تدخل نيجيريين يعملون بحسن نية وقلقين" من توقف المساعدة لهذه المنطقة التي أفقرها النزاع. وكان الجيش قرر الجمعة تعليق عمل اليونيسف في شمال شرق البلاد "حتى إشعار آخر".وأضاف، أن المنظمة عقدت ورش عمل في 12 و 13 الجاري في مايدوغوري شمال شرق البلاد، تضمنت تدريب المشاركين على أنشطة سرية تسعى "لتخريب" جهود مكافحة الارهاب.وأردف أنّ "هناك معلومات موثوق بها تفيد بأن بعضهم يشارك في ممارسات يمكن أن تعرض (جهود) الحرب ضد الإرهاب والتمرد للخطر، إذ يقومون بتدريب ونشر جواسيس يدعمون المتمردين والمتعاطفين معها".يذكر أن النزاع مع الجماعة الإرهابية، أسفر عن أكثر من 27 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح في شمال شرق نيجيريا منذ 2009، متسببًا بأزمة إنسانية حادة في منطقة بحيرة تشاد.// انتهى //09:19ت م0014