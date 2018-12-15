القاهرة 08 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للنمسا غدًا، للمشاركة في فعاليات المنتدى الرفيع المستوى بين أوروبا وإفريقيا.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية مختار ديوب، تناولت مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي.وأنبأت صحف السبت عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة هجين بمنطقة شرقي الفرات قرب الحدود مع العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.ونشرت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متظاهري "السترات الصفراء" للعودة للهدوء والنظام والاعتماد على الانتخابات المقبلة للتعبير عن رأيهم بدل اللجوء للشارع واحتلال الساحات العامة.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة رام الله واعتقال 40 آخرين في الضفة الغربية المحتلة.ونقلت عن الحكومة الشرعية في اليمن قولها، إن اتفاق الحديدة يعد انتصار كبير جاء نتيجة الضغوط العسكرية لقوات الجيش الوطني اليمني المدعومة من قوات تحالف دعم الشرعية على مليشيات الحوثيين في جبهات القتال.وأبرزت صحف مصر في متفرقات أخرى، مقتل عسكري لبناني وإصابة 3 آخرين إثر تعرض دوريتهم لإطلاق نار كثيف من مسلحين في محيط حي الشراونة بعلبك شرق البلاد.// انتهى //09:56ت م0017