الخرطوم 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في اجتماعه برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أن موازنة العام 2019لا تتضمن أي زيادات رأسية في الضرائب.وسلطت الضوء على إشادة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتورعبداللطيف الزياني، بموقف تحالف دعم الشرعية في اليمن، وما اتخذه من إجراءات بناءة لتذليل العقبات وتيسير وتهيئة الظروف لعقد مشاورات السلام اليمنية حقنًا للدماء وحفاظًا على المصلحة العليا للشعب ليمني.وعرجت صحف السبت على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، حصارها المشدد على محافظة رام الله والبيرة، لليوم الثاني على التوالي، وأغلقت مداخلها بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية.ولفتت الانتباه إلى تمديد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار تقدمت به الكويت والسويد، يجدد ما ورد في مواد القرار 2165، بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسوريين وتحديدًا عبر الحدود.وأخبرت صحف السودان عن مصرع 20 شخصًا أمس في هجوم جوي بإقليم كونار شرق أفغانستان.// انتهى //11:09ت م0044