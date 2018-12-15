الجزائر 08 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على مخلفات الاضطرابات الجوية التي اجتاحت مدن شمال البلاد في اليومين الماضيين، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى جراء انهيار بنايات قديمة، وغلق عديد الطرق الرئيسية والفرعية بـ 18 محافظة شملها الاضطراب الجوي.وكتبت عن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محتجي "السترات الصفراء" للعودة إلى الهدوء والنظام والتعبير عن رأيهم بالانتخابات القادمة بدل النزول الى الشارع والتسبب في شلل الحياة العامة والمساس بالاستقرار.كما أنبأت صحف السبت عن إعلان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن تبني تنظيم داعش الإرهابي اعتداء السوق في مدينة ستراسبورغ انتهازي تمامًا بعد مقتل المنفذ على أيدي الشرطة واعتقال شقيقه بالجزائر في اطار التحقيق مع مشتبه بهم آخرين.ولفتت إلى ترحيب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باتفاق طرفي النزاع اليمني في السويد، موضحة أن الهدنة المبرمة بين الحكومة الشرعية في اليمن ومليشيات الحوثي التابعة لإيران، وأن اتفاق الحديدة يعد خطوة حاسمة على طريق السلام.وأخبرت صحف الجزائر عن قلق الاتحاد الأوروبي من تدهور الأوضاع في مناطق جنوب ليبيا، مشيرة إلى طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من روسيا، مساعدة بلاده في مجال تدريب الكوادر العسكرية والأمنية من أجل استقرار الأمن في البلاد.// انتهى //12:03ت م0054